Автоматическое обновление станет доступно сегодня.

Сегодня Mozilla начнёт распространять обновление браузера Firefox до версии 125, сообщает gHacks. Обновление содержит ряд улучшений, затрагивающих встроенный редактор PDF-файлов, Firefox View и другие инструменты браузера.

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Встроенный редактор PDF-файлов в новой версии браузера позволит пользователям выделять текст, выбирая один из пяти цветов (жёлтый, зелёный, синий, розовый и красный) и толщину маркера. Для удаления маркеров предусмотрена кнопка со значком корзины. Эта возможность внедряется постепенно и может быть недоступна всем пользователям одновременно.

Firefox View теперь сможет отображать закреплённые вкладки и индикаторы, включая индикатор воспроизведения медиа, с помощью которого можно отключить и включить звук, причём Firefox View позволяет взаимодействовать со всеми вкладками, даже открытыми в разных окнах браузера.

Расширена совместимость поиска в адресной строке с контейнерами, также браузер теперь автоматически вставляет ссылки из буфера обмена в адресную строку при фокусировке на ней и предлагает перейти по ссылке. Это позволяет сэкономить пару кликов, по сравнению с опцией контекстного меню вставить и перейти.

В числе остальных изменений: более активная блокировка потенциально небезопасных загрузок, отключение циклического выбора переключателей нажатием Tab, теперь по нажатию на Tab выделяется первый вариант, а для выбора других нужно использовать стрелки.