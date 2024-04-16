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Moleculo
KLEVV анонсировала твердотельные накопители CRAS C925 на контроллере Maxio MAP1602
Быстрые накопители с интерфейсом PCIe Gen4x4 без DRAM буфера.

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KLEVV анонсирует новую линейку твердотельных накопителей M.2 NVMe среднего класса под названием CRAS C925, сообщает TechPowerUp. Это быстрые накопители с интерфейсом PCIe Gen4x4. В основе контроллер MaxioTech MAP1602 без DRAM буфера, который должен быть хорошо знаком тем, кто следит за рынком твердотельных накопителей.

Накопители односторонние и комплектуются алюминиевым тепло-распределителем, который, по информации компании, может снизить температуру на 12%.

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Источник изображения: KLEVV

В линейке представлено три модели объёмом 500 гигабайт (ГБ), 1 и 2 терабайта (ТБ). Для всех трёх заявлена максимальная скорость последовательного чтения 7400 мегабайт в секунду (МБ/с). Максимальная скорость последовательной записи у моделей разного объёма отличается, самой быстрой в данном случае является модель объёмом 2 ТБ со скоростью до 6500 МБ/с, скорость терабайтной модели достигает 6300 МБ/с, а модели на 500 ГБ — 6200 МБ/с.

Что касается производительности на случайных операциях, для модели на 2 ТБ заявлены 700 тыс IOPS на чтении и 1 млн IOPS на записи. Для остальных моделей до 670 тыс IOPS на чтении и до 980 тыс на записи. Заявленный ресурс: 600, 1200 и 2400 TBW для моделей 500 ГБ, 1 и 2 ТБ соответственно.

Диски ожидаются в продаже в мае, цены не уточняются.

#ssd #твердотельные накопители #klevv
Источник: techpowerup.com
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