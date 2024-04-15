Новые процессоры ожидают в этом году.

В базе данных SiSoftware появились результаты тестирования интегрированной графики инженерного образца мобильного процессора Intel Arrow Lake-H, сообщает Wccftech. Также в этой же базе данных были найдены тестовые отчёты инженерного образца настольного Arrow Lake-S и мобильного Lunar Lake, что позволяет сравнить результаты и получить некоторое представление о возможном позиционировании процессоров по возможностям интегрированной графики.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Ранее появились слухи, что настольные процессоры Intel Arrow Lake получат интегрированную графику Xe-LPG (Alchemist), как и Meteor Lake, а мобильные Arrow Lake — улучшенную версию со знаком плюс. Исключением может стать только серия Arrow Lake-HX, где обычно используются настольные процессоры в корпусе BGA.

Источник изображения: SiSoftware, Wccftech

Конфигурации графики в настольных и мобильных Arrow Lake могут сильно отличаться, настольным приписывают до четырёх ядер Xe, мобильным до восьми. Это косвенно подтверждается отчётами, появившимися в базе данных SiSoftware. В графике настольного процессора Arrow Lake используется 64 блока EU (4 ядра Xe), а в графике мобильного 128 блоков EU (8 ядер Xe). Разница в результатах около 52% в пользу мобильного варианта. Что ещё интересно, графика Arrow Lake-H опередила дискретный вариант Arc A310, если верить подборке результатов от Wccftech.

Результаты тестов в SiSoftware Sandra, скорость обработки в Мпикс/с. Подборка данных: Wccftech

На фоне этого результаты Intel Lunar Lake с графикой Battlemage 2-го поколения выглядят ещё интереснее. Вариант процессора, оснащённый графикой с 64 блоками EU, более чем на 80% быстрее аналогичной графики в Arrow Lake и даже опережает графику со 128 блоками EU на 20%, работая на меньшей частоте. Если эти результаты достоверны, то новая графика Intel может заметно прибавить в производительности.

Презентацию процессоров Intel Arrow Lake, Lunar Lake и видеокарт Battlemage ожидают в этом году.