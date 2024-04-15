Стали доступны новые драйвера Wi-Fi и Bluetooth.

Владельцы систем с беспроводными адаптерами Intel сталкиваются с проблемами на протяжении нескольких месяцев: драйверы для Windows 10 и 11 могут вызывать сбои на некоторых системах с появлением BSOD. В Intel прилагают усилия, чтобы устранить все проблемы, но полностью избавиться от них пока не получалось. Была обнаружена ещё одна ошибка, вызывающая BSOD на некоторых компьютерах, она была исправлена в новой версии драйверов, сообщает Windows Latest. Это драйвер Wi-Fi версии 23.40.0.4 и драйвер Bluetooth версии 23.40.0.2.

Источник изображения: Paul Hanaoka, Unsplash (отредактировано)

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Помимо проблем, вызывающих BSOD, исправлена ошибка, из-за которой Wi-Fi автоматически отключался или переставал работать, также обновление содержит ряд незначительных исправлений, направленных на повышение производительности, стабильности и безопасности. Пакет драйверов Bluetooth 23.40.0.2 включает в себя некоторые качественные изменения, в частности, улучшающие работу наушников при использовании режимов подключения BR, EDR и LE.

Драйверы Intel обычно распространяются через «Центр обновления Windows», для их автоматической загрузки и установки также можно воспользоваться инструментами Intel, например, приложением Intel Driver and Support Assistant, отмечают специалисты.