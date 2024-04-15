Конструкция оптимизирована для повышения эффективности.

Компания EK представила несколько водоблоков для установки непосредственно на кристаллы скальпированных процессоров AMD AM5 и Intel LGA 1700, сообщает Wccftech.

Источник изображения: EK Water Blocks

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Флагманские процессоры становятся всё горячее и прожорливее, из-за чего растёт популярность жидкостных систем охлаждения. В свою очередь, это стимулирует компании разрабатывать новые конструктивные решения для повышения эффективности охлаждения. Так, в прошлом году EK Water Blocks представила первый водоблок с прямым контактом для процессоров Intel. Адаптируя эту идею для большего количества продуктов, компания первой на рынке выпустила AIO жидкостную систему охлаждения, предназначенную для установки на скальпированные процессоры.

Источник изображения: EK Water Blocks

Конструкция теплосъёмной пластины и структура рёбер нового водоблока прямого контакта для процессоров AMD Ryzen 7000 с разъёмом AM5 разработана, чтобы обеспечить отличный контакт и высокую эффективность охлаждения чиплетов, в частности, конструкция разработана так, чтобы направить весь поток жидкости на чиплеты. Механизм крепления отличается от водоблока Velocity2 Direct Die наличием стоек по четырём углам вместо защитного корпуса.

Источник изображения: EK Water Blocks

Водоблок для процессоров Intel LGA 1700 разработан с нуля, в его конструкции реализованы различные улучшения специально для процессоров Core 14-го поколения, в частности, в конструкции теплосъёмника, креплений и структуры рёбер. Данный водоблок также опирается на стойки, расположенные по углам водоблока, высока которых подобрана для создания оптимального и безопасного давления на кристалл процессора.

Также в своём объявлении EK заявляет, что покупатели выпущенных ранее водоблоков Velocity2 Direct, столкнувшиеся с проблемами, могут рассчитывать на бесплатную отправку некоторых запасных частей и возврат средств, если замена компонентов не поможет. Помимо этого, владельцам этих водоблоков предлагается скидка на предстоящие водоблоки.