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Компания EK представила несколько водоблоков для установки непосредственно на кристаллы скальпированных процессоров AMD AM5 и Intel LGA 1700, сообщает Wccftech.
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Флагманские процессоры становятся всё горячее и прожорливее, из-за чего растёт популярность жидкостных систем охлаждения. В свою очередь, это стимулирует компании разрабатывать новые конструктивные решения для повышения эффективности охлаждения. Так, в прошлом году EK Water Blocks представила первый водоблок с прямым контактом для процессоров Intel. Адаптируя эту идею для большего количества продуктов, компания первой на рынке выпустила AIO жидкостную систему охлаждения, предназначенную для установки на скальпированные процессоры.
Конструкция теплосъёмной пластины и структура рёбер нового водоблока прямого контакта для процессоров AMD Ryzen 7000 с разъёмом AM5 разработана, чтобы обеспечить отличный контакт и высокую эффективность охлаждения чиплетов, в частности, конструкция разработана так, чтобы направить весь поток жидкости на чиплеты. Механизм крепления отличается от водоблока Velocity2 Direct Die наличием стоек по четырём углам вместо защитного корпуса.
Водоблок для процессоров Intel LGA 1700 разработан с нуля, в его конструкции реализованы различные улучшения специально для процессоров Core 14-го поколения, в частности, в конструкции теплосъёмника, креплений и структуры рёбер. Данный водоблок также опирается на стойки, расположенные по углам водоблока, высока которых подобрана для создания оптимального и безопасного давления на кристалл процессора.
Также в своём объявлении EK заявляет, что покупатели выпущенных ранее водоблоков Velocity2 Direct, столкнувшиеся с проблемами, могут рассчитывать на бесплатную отправку некоторых запасных частей и возврат средств, если замена компонентов не поможет. Помимо этого, владельцам этих водоблоков предлагается скидка на предстоящие водоблоки.