Возможно, это будущие Zen5 новинки.

В комплекте драйверов для чипсетов AMD версии 6.03.19.217 заметили внедрение поддержки процессоров Ryzen 9000, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

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Среди включённых в пакет драйверов есть драйвер AMD PMF, также известный как Platform Management Framework. Этот драйвер играет решающую роль, предоставляя централизованную структуру для управления производительностью, питанием и температурой системы. Это достигается за счёт использования входных данных датчиков, подсказок ОС, состояния платформы и показателей для динамической оптимизации операций системы. Включение драйверов PMF для серии Ryzen 9000 предполагает, что AMD находится на ранней стадии внедрения ещё не выпущенной серии.

Источник изображения: VideoCardz

Хотя не подтверждено, что серия процессоров AMD Ryzen 9000 использует архитектуру Zen5, внедрение поддержки происходит незадолго до ожидаемой презентации Zen5 процессоров для мобильных и настольных платформ. Возможно, серия процессоров Strix Point получит обозначение Ryzen 9050H и U, серия Fire Range — Ryzen 9055HX. Что касается настольных компьютеров, они могут получить такие наименования, как Ryzen 9 9950X и т. п.