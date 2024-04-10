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В комплекте драйверов для чипсетов AMD версии 6.03.19.217 заметили внедрение поддержки процессоров Ryzen 9000, сообщает VideoCardz.
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Среди включённых в пакет драйверов есть драйвер AMD PMF, также известный как Platform Management Framework. Этот драйвер играет решающую роль, предоставляя централизованную структуру для управления производительностью, питанием и температурой системы. Это достигается за счёт использования входных данных датчиков, подсказок ОС, состояния платформы и показателей для динамической оптимизации операций системы. Включение драйверов PMF для серии Ryzen 9000 предполагает, что AMD находится на ранней стадии внедрения ещё не выпущенной серии.
Хотя не подтверждено, что серия процессоров AMD Ryzen 9000 использует архитектуру Zen5, внедрение поддержки происходит незадолго до ожидаемой презентации Zen5 процессоров для мобильных и настольных платформ. Возможно, серия процессоров Strix Point получит обозначение Ryzen 9050H и U, серия Fire Range — Ryzen 9055HX. Что касается настольных компьютеров, они могут получить такие наименования, как Ryzen 9 9950X и т. п.