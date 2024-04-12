Это вторая видеокарта Intel в ассортименте компании.

Biostar представила новую видеокарту Intel Arc A750 с заводским разгоном, сообщает VideoCardz. Это вторая видеокарта серии Arc A от Biostar после модели A380, выпущенной несколько месяцев назад. Компания не приложила особых усилий к дизайну; на самом деле, это одна из карт, которые мы уже видели на рынке.

Источник изображения: Biostar

реклама

По данным Biostar, Arc A750 OC — это достаточно производительная видеокарта, предлагающая 28 ядер Xe и 8 ГБ памяти GDDR6. Карта настроена на работу со стандартным TDP 225 Вт, предлагает современные видеовыходы, включая три DisplayPort 2.0 и один HDMI 2.0. Компания рекомендует блок питания мощностью 650 Вт с двумя 8-контактными разъемами PCIe. Отличительной особенностью Biostar A750 является синий цвет печатной платы и синие разъёмы питания.

Источник изображения: Biostar

Официально Intel Arc A750 имеет базовую частоту графического процессора 2050 МГц, но Biostar повысила её до 2,2 ГГц. Предполагается, что модель будет продаваться по рекомендуемой розничной цене Intel, которая в настоящее время за рубежом составляет 249 долларов, однако реальные цены в магазинах зачастую ниже.