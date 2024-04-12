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Biostar представила новую видеокарту Intel Arc A750 с заводским разгоном, сообщает VideoCardz. Это вторая видеокарта серии Arc A от Biostar после модели A380, выпущенной несколько месяцев назад. Компания не приложила особых усилий к дизайну; на самом деле, это одна из карт, которые мы уже видели на рынке.
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По данным Biostar, Arc A750 OC — это достаточно производительная видеокарта, предлагающая 28 ядер Xe и 8 ГБ памяти GDDR6. Карта настроена на работу со стандартным TDP 225 Вт, предлагает современные видеовыходы, включая три DisplayPort 2.0 и один HDMI 2.0. Компания рекомендует блок питания мощностью 650 Вт с двумя 8-контактными разъемами PCIe. Отличительной особенностью Biostar A750 является синий цвет печатной платы и синие разъёмы питания.
Официально Intel Arc A750 имеет базовую частоту графического процессора 2050 МГц, но Biostar повысила её до 2,2 ГГц. Предполагается, что модель будет продаваться по рекомендуемой розничной цене Intel, которая в настоящее время за рубежом составляет 249 долларов, однако реальные цены в магазинах зачастую ниже.