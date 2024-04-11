Комплекты предназначены для систем на базе процессоров Intel Core 14-го поколения.

Компания v-color Technology представила в серии оперативной памяти Manta XFinity модули с XMP профилями 8600 МГц, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: v-color Technology

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Модули предназначены для систем на базе процессоров Intel Core 14-го поколения. Также потребуется продвинутая материнская плата, способная работать с такими высокоскоростными модулями, компания заявляет, что модули были протестированы на платах ASRock Phantom Gaming Z790I Lightning WIFI и Phantom Gaming B760I Lightning WIFI и присутствуют в списках совместимости QVL.

Проверка на материнской плате ASRock Phantom Gaming Z790I Lightning WIFI.

Источник изображения: v-color Technology

Согласно опубликованным снимкам, тестировался парный комплект памяти с двумя модулями по 24 ГБ. Модули основаны на чипах Hynix степпинга M и при заявленной частоте работают с задержками 40-54-54-132. Как отмечает компания, серия памяти завоёвывает признание в сообществе оверклокеров и занимает третье место в рейтинге HWBOT по частоте памяти. Модули позиционируются, как лучший выбор для энтузиастов и оверклокеров.

Компания не называет точные сроки, но планирует выпустить новые комплекты в середине июня.