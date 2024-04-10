Её начнут использовать с процессорами Sierra Forest и Granite Rapids.

Intel изменила брэндинг серверных процессоров Xeon Scalable на более простой и запоминающийся, сообщает Wccftech. Процессоры Emerald Rapids 5-го поколения станут последними под брендом Xeon Scalable, а вот следующее поколение, процессоры Sierra Forest и Granite Rapids, будут выпускаться уже под новым брэндом Xeon 6.

Источник изображения: Intel Corp и Wccftech

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Специалисты напоминают некоторые целевые показатели производительности будущих процессоров Intel. Так, компания заявляет, что процессоры Sierra Forest, состоящие только из E-ядер, предложат 4-кратное увеличение производительности на ватт и в 2,7 раза возросшую плотность размещений в стойке, по сравнению с процессорами Intel Xeon 2-го поколения.

Что касается Granite Rapids, эти процессоры состоят только из P-ядер. В данном случае также ожидается многократное улучшение производительности на ватт и плотности размещения. Помимо прочего, процессоры получат поддержку формата данных MXFP4, что откроет новые возможности при работе с искусственным интеллектом.

Ожидается, что процессоры Sierra Forest выпустят во втором квартале 2024 года, следом появятся Granite Rapids.