Сообщается, что производители памяти перестали озвучивать контрактные цены, вероятно, готовясь к их корректировке.

Производители памяти перестали озвучивать контрактные цены после сильного землетрясения на Тайване, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на отчёт издания DigiTimes. В этом видят намёк на ещё большее повышение цен, чем ожидалось ранее. Дело в том, что цены на память и так достаточно активно росли, поскольку производители корректировали объёмы производства, чтобы компенсировать убытки прошлых лет.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

реклама

По подсчётам аналитиков, в первом квартале текущего года цены на флэш-память выросли плоть до 30%. Во втором квартале рост цен замедлился, но теперь снова может ускориться, не исключено резкое подорожание вследствие ряда порождающих друг друга факторов: землетрясение нарушило работу предприятий, повлияло на поставки, цены растут, производители продуктов на базе памяти начинают агрессивнее делать запасы — цены растут ещё больше.

Что касается потребительского сегмента, специалисты отмечают слабый спрос и полагают, что в данном случае сохраняется достаточно высокий уровень предложения. Вероятно, сегмент более устойчив к перебоям в поставках, однако цены всё равно будут расти.