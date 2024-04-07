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Moleculo
В обновлении утилиты MC Extractor упоминается платформа AMD AM5+
Официально о подготовке новой платформы ничего не известно.

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Популярная среди энтузиастов программа MC Extractor для анализа микрокода процессоров AMD и Intel недавно обновилась, получив несколько нововведений для распознавания платформы AMD AM5+ и новых неизвестных процессоров с идентификаторами 00B40Fxx, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображения: Fidel Fernando, Unsplash

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Откуда разработчики получили информацию о платформе AMD AM5+, неизвестно, поэтому на сегодняшний день остаётся только гадать, что готовит компания. В Tom’s Hardware полагают, что AMD может обновить сокет в 2026 году или позже для реализации каких-либо нововведений, например, новых схем питания или новых интерфейсов.

Источник изображения: GitHub

Название AMD AM5+ намекает, что новый сокет может быть модификацией существующего с некоторыми дополнительными контактами. Что будет с совместимостью процессоров, рассуждать пока рано, можно лишь вспомнить, как дела с «плюсовыми» сокетами обстояли раньше. Так, процессоры AM2 можно было использовать в платах AM2+, а вот наоборот схема работала далеко не всегда. Далее, AM3 процессоры можно было использовать в платах AM2+, но не наоборот. В AM3+ платах можно было использовать процессоры AM3. Короче говоря, если AM5+ и появится, возможно, он позволит использовать AM5 процессоры и сделать плавный апгрейд.

Между тем, ранее AMD несколько раз публично заявила, что будет поддерживать сокет AM5 до 2025 года и далее, поэтому можно с уверенностью сказать, что процессоры на базе Zen 5, выпущенные в этом году, будут использовать этот сокет. Но есть слухи о новых платах с чипсетами 700 серии, которые смогут предложить некоторые новые возможности и лучший разгон памяти.

#amd #процессоры #материнские платы #платформы #amd am5+
Источник: tomshardware.com
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У AMD может появиться новая платформа для будущих процессоров
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