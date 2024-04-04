Винты радиатора оказались причиной повреждения микросхемы чипсета.

MSI подтвердила, что в небольшом количестве материнских плат MAG Z790 Tomahawk WiFi может присутствовать производственный брак, передаёт Tom’s Hardware. Накануне сообщалось, что в Сети стали появляться жалобы на выход из строя материнских плат MSI на базе чипсета Intel Z790 из-за повреждения микросхемы чипсета.

Источник изображения: MSI

реклама

Судя по объявлению, опубликованному компанией на платформе Reddit, проблема свойственна только одной модели материнской платы и связана она с конструкцией винтов, используемых для крепления радиатора чипсета. На производстве проблему уже исправили. Покупателям, платы которых оказались неработоспособны, необходимо воспользоваться гарантией.

Таким образом, проблема подтверждена только на материнской плате MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, в других моделях проблем быть не должно. Какое количество плат затронуто, сколько из них уже были отгружены в магазины, находятся ли они ещё в продаже — не уточняется.