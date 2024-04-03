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Moleculo
Зафиксирован рост жалоб на выход из строя плат MSI с чипсетами Z790 — кристалл чипсета трескается
Причина пока остаётся неизвестной.

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Рост жалоб на выход из строя материнских плат MSI с чипсетами Intel Z790 привлёк внимание специалистов Tom's Hardware. После изучения сообщений на платформе Reddit и официальном форуме компании, а также комментариев от специалистов по ремонту, начинает вырисовываться тревожная картина — проблема может быть широко распространена и связана с процессом производства.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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В большинстве случаев один и тот же сценарий — ни с того ни с сего система перестаёт загружаться без видимых на то причин. В ходе расследования выяснилось, что это происходит из-за треснувшей микросхемы чипсета — об этом подробно рассказывает специалист по ремонту Joshi Repair в одном из видео на своём YouTube канале. При осмотре микросхем чипсетов неработающих плат специалист отметил наличие повреждений. На первый взгляд, это царапины, однако при исследовании микросхемы с тепловизионной камерой становится понятно, что это трещины — кристалл повреждён.

Источник изображения: Joshi Repair, YouTube

Причина на данный момент неизвестна. Есть только предположения о проблемах на производстве, например, в процессе пайки или установке радиатора на чипсет. В MSI ситуацию пока не комментировали.


В Tom's Hardware отмечают, что платы Intel Z790 доступны с четвёртого квартала 2022 года. Сообщениях о похожих проблемах с платами MSI на базе данного чипсета стали появляться около года назад, но тогда случаи были единичны. Рост жалоб начался несколько месяцев назад.

#msi #материнские платы
Источник: tomshardware.com
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