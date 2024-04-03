В DLSS 3.7 нашли новый профиль.

Разработчик программы DLSSTweaks для ручной настройки и экспериментов с профилями NVIDIA DLSS сообщил на Reddit, что NVIDIA обновила фреймворк Streamline и библиотеки DLSS, которые входят в его состав. Streamline, созданный для помощи разработчикам интегрировать технологию масштабирования DLSS в игры, обновился до версии 2.4.0, а сама технология DLSS до версии 3.7.0, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Adeel Shabir, Unsplash

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Разработчик уже успел найти некоторые нововведения в DLSS 3.7.0, сообщается о появлении нового пресета под обозначением E и кодовым названием eager_donkey. Энтузиасты, протестировавшие новый пресет, остались довольны и говорят о большей чёткости изображения, меньшем размытии. Но DLSSTweaks нужно использовать с осторожностью, нестандартный пресет может как улучшить, так и ухудшить картинку в игре, либо вообще нарушить работоспособность.

Специалисты полагают, что NVIDIA может постепенно двигаться к выпуску DLSS версии 4.0 с видеокартами GeForce RTX 50 следующего поколения. Пока даже нет догадок, какие ещё изменения может принести новая технология. Не исключено, что для новой линейки снова разрабатывает что-то эксклюзивное.