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Moleculo
Похоже, ASUS планирует представить ИБП или мощную зарядную станцию в виде молота Тора
Компания подтвердила, что это не первоапрельская шутка.

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Вчера, 1 апреля, ASUS представила ROG MJOLNIR, устройство непонятного предназначения в виде молота Тора. Сегодня в ASUS заявили, что это не шутка, сообщает OC3D со ссылкой на официальный Twitter (заблокирован в РФ) компании. Устройство представят на выставке Computex 2024, но что это такое — до сих пор точно неизвестно.

Источник изображения: ASUS ROG, @ASUS_ROG в Twitter (заблокирован в РФ)

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Компания использует для нового устройства ту же схему наименования из скандинавской мифологии, что и для своих блоков питания. В заявлении от 1 апреля отмечалось, что геймеры смогут «использовать энергию солнца». Похоже, ASUS планирует представить для заядлых любителей игр устройство, с которым они могут спокойно продолжить игровую сессию, даже в случае отключения электричества.

ASUS ROG MJOLNIR может быть либо продвинутым источником бесперебойного питания, либо более сложным устройством — мощной портативной зарядной станцией-генератором. На изображении видно наличие у устройства четырёх розеток и четырёх USB портов, включая два Type-C, а также информационного дисплея.

#asus #ибп
Источник: overclock3d.net
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