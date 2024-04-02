Совокупная производительность в ИИ задачах может достигать 39 TOPS.

AMD представила процессоры Ryzen Embedded 8000 — это первые процессоры AMD для встраиваемых устройств с нейронным блоком NPU на базе архитектуры XDNA. В линейке представлены 6- и 8-ядерные процессоры с разными диапазонами TDP в пределах от 15 до 54 Вт.

Источник изображения: AMD

реклама

Процессоры позиционируются как универсальное решение для решения различных задач с применением искусственного интеллекта в промышленности. Это могут быть задачи в области машинного зрения, робототехники и автоматизации для совершенствования процессов контроля качества, оптимизации маршрутов и принятия решений в реальном времени без подключения к облаку.

Источник изображения: AMD

Лучшие решения в линейке могут обеспечить совокупную производительность в задачах искусственного интеллекта до 39 тераопераций в секунду (TOPS), из которых до 16 TOPS обеспечивает нейронный блок NPU. Остальное — центральный процессор с ядрами Zen 4 и графический на базе архитектуры RDNA 3.

Источник изображения: AMD

Интегрированная графика также обеспечивает подключение до четырёх независимых дисплеев с разрешением 4K, поддерживает аппаратное декодирование и кодирование популярных форматов, включая AV1, H.264 и H.265. В числе других отмеченных преимуществ: 20 встроенных линий PCIe Gen4, поддержка памяти DDR5-5600, комплект разработки для оптимизации и развёртывания ПО.