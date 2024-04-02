Но радоваться рано, когда её представят и представят ли вообще — неизвестно.

В одной из тестовых сборок Firefox Nightly появилась поддержка вертикальных вкладок, сообщает gHacks. Встроенная поддержка вертикальных вкладок в современных браузерах очень востребована, среди пользователей Firefox это одна из самых долгожданных опций — по количеству голосов в сообществе Mozilla Connect она занимает третье место, следуя за группировкой вкладок.

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Зачастую с вертикальными вкладками удобнее работать, проще ориентироваться в открытых вкладках, сортировать их. Также вертикальное представление вкладок лучше использует пространство на широкоэкранных мониторах и сайтах с ограниченной шириной. Многие браузеры, включая Microsoft Edge и Vivaldi, поддерживают вертикальные вкладки, но что касается Firefox — непонятно, когда эта опция появится.

Фрагмент боковой панели вкладок в свёрнутом и развёрнутом состоянии

Вертикальные вкладки появились в нестандартной тестовой версии Firefox Nightly, которая доступна для загрузки только на FTP сервере Mozilla. Как отмечают специалисты, в данном случае появление опции не означает её активную разработку, скорее, это просто начальный шаблон, который будут или не будут развивать в будущем.

Представленная на данный момент реализация по умолчанию отображает вкладки в свёрнутом состоянии, только их значки, но панель можно развернуть для этого есть специальная кнопка. В свёрнутом состоянии заголовки отдельных вкладок вместе с веб-адресами можно увидеть, щёлкая по их значкам. Вкладки занимают один из сегментов боковой вертикальной панели, в других представлены дополнительные возможности, в частности, можно открыть мобильную версию сайта в боковой панели с помощью расширения Side View.