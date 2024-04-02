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Moleculo
В Geekbench замечен ноутбук Lenovo с 12-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon X Elite
Похоже, отчёт раскрыл ещё одну модель процессора.

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В базе данных Geekbench появился отчёт о тесте ноутбука Lenovo с 12-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon X Elite, сообщает VideoCardz. Во-первых, отчёт подтверждает то, что Lenovo разрабатывает устройства на базе нового процессора Qualcomm, во-вторых, выясняется обозначение ещё одной модели процессора, предположительно, с меньшей частотой.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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В протестированном ноутбуке использовался процессор с кодовым обозначением X1E78100 и, если верить отчёту, базовой частотой 3,42 ГГц. Ранее в Geekbench появился отчёт о тесте ноутбука Samsung Book4 Edge, где использовался процессор с обозначением X1E80100, базовой частотой 4,0 ГГц и турбо-частотой 4,3 ГГц. Таким образом, уже известно о двух конфигурациях Qualcomm Snapdragon X Elite с одинаковым количеством процессорных ядер, но разными частотами.

Источник изображения: Geekbench

Результаты рассматриваемого процессора в Geekbench 6.2.2: 2472 балла в одноядерном режиме и 14254 балла в многоядерном. Тестовая система оснащалась 32 ГБ оперативной памяти и работала под управлением Windows 11 Pro. Одноядерная производительность на 13% ниже, чем в предыдущем тесте ноутбука Samsung, а вот многоядерная оказалась немного выше.

Источник изображения: VideoCardz

В VideoCardz также сравнили результаты с другими процессорами, лучший одноядерный результат Qualcomm Snapdragon X Elite сопоставим с таковыми для x86 процессоров AMD Ryzen 9 7950HX3D и Intel Core i9-14900HX, по многоядерной производительности отстаёт примерно на 14%. Однако для 12 ядер результат можно считать отличным, в 7950HX3D 16 ядер, а в 14900HX — 24. Также лучшие результаты X Elite от 6 до 11% ниже, чем у чипа Apple M3 Pro, но до старта продаж ещё есть время улучшить результаты. Qualcomm ещё не сообщила официальную дату запуска, по прогнозам, первые устройства с X Elite появятся на рынке в середине года.

#ноутбуки #qualcomm #lenovo
Источник: videocardz.com
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