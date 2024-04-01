В линейку вошли две модели с разным объёмом и скоростными характеристиками.

Transcend недавно представила PCIe 4.0 твердотельные накопители MTE310S формата 2230, разработанные специально для игровых портативных компьютеров, а также тонких и лёгких ноутбуков, сообщает ITHome. Это накопители без DRAM буфера, поддерживающие SLC кэширование и исправление ошибок LDPC. Накопители будут доступны в вариантах объёмом 512 ГБ и 1 ТБ.

Источник изображения: Transcend Information

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Для накопителя объёмом 512 ГБ заявлена максимальная скорость чтения 3,3 ГБ/с, максимальная скорость записи 1,7 ГБ/с и ресурс на запись 300 ТБ. Терабайтная модель заметно быстрее, предлагая скорости до 5,0 и 3,5 ГБ/с на операциях чтения и записи соответственно, а также обладает в два раза большим ресурсом 600 ТБ. Для накопителей заявлена средняя наработка на отказ 2 миллиона часов. Подробности о применяемом контроллере и типе памяти не приводятся, кроме того, что это 3D NAND флэш-память. Официальные цены и сроки появления в продаже не уточняются.

Портативные игровые консоли набирают популярность и многие из них используют накопители формата 2230, в частности, такой формат M.2 накопителей использует Steam Deck от компании Valve, а также ROG Ally от компании ASUS.