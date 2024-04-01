Судя по всему, на данный момент оно ничего не делает.

После недавнего обновления Microsoft Edge некоторые пользователи Windows 10 и 11 заметили в своей системе появление совершенно нового приложения Microsoft Copilot. Это приложение в настоящее время не выполняет каких-либо функций, но пытаться удалить его не нужно, сообщают в Windows Latest.

Источник изображения: Clint Patterson, Unsplash (отредактировано)

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В Microsoft специалистам ресурса объяснили, что рассматриваемое приложение понадобится в будущем для реализации новых возможностей, но не уточнили, каких. В Windows Latest отмечают, что в компании тестируют новые команды для Copilot, которые позволят взаимодействовать с операционной системой, например, включать режим экономии заряда батареи, показывать информацию о сети, выполнять очистку.

Microsoft Copilot можно найти лишь в списке установленных приложений, который располагается в современном меню настроек Windows. Приложение можно удалить, в случае, если ИИ-помощник вообще не интересен, но не исключено, что в будущем оно появится снова.