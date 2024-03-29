Также компания вводит новый идентификатор.

Новые обновления ядра Linux, предположительно, раскрыли кодовые имена нескольких будущих семейств процессоров и архитектур Intel, сообщает Wccftech со ссылкой на Phoronix. В патчах упоминаются семейства Adams Lake и Cooper Forest. Первое имеет отношение к продуктам потребительского класса, второе — к серверным продуктам. Douglas Cove может являться кодовым именем архитектуры производительных ядер в процессорах Adams Lake, в то время как Sheldonmont — кодовым именем архитектуры эффективных ядер в процессорах Cooper Forest.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

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Скорее всего, эти процессоры появятся ещё очень нескоро. Что касается потребительского сегмента, в этом году Intel должна представить процессоры Lunar Lake и Arrow Lake, далее, по слухам и различным предположениям, на рынок могут выпустить обновлённую линейку Arrow Lake Refresh, после неё Panther Lake и Nova Lake. Затем, возможно, и появятся Adams Lake, хотя, не исключено, что это может быть дополнительная линейка, которая появится раньше и будет ориентирована на какой-то определённый сегмент рынка, как в случае с Lunar Lake.

Источник изображения: kernel.org и Wccftech

Специалисты отмечают, что в патче, который содержал новые кодовые имена, компания Intel готовиться перейти с процессорами Adams Lake и Cooper Forest к новому идентификатору. На данный момент процессоры Intel используют идентификатор Family 6, который появился с архитектурой P6 и процессорами Pentium Pro в середине 90-х годов.