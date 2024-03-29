Отключение технологии позволит снизить температура процессора и VRM.

Компания GIGABYTE сообщила о выпуске бета-версий BIOS с новым микрокодом для всех своих материнских плат на базе чипсетов Intel Z790 и B760. Новые прошивки позволят отключить технологию CEP (Current Excursion Protection) для процессоров Core 14-го поколения. Технология отвечает за активацию более жёстких настроек компенсации напряжения и регулирования мощности с целью повышения стабильности, но это влечёт за собой увеличение рабочих температур процессора и подсистемы питания материнской платы.

Источник изображения: GIGABYTE

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CEP нужен не всегда, зачастую системы остаются стабильными и без этой технологии, однако возможность её отключения предусмотрена не во всех случаях, например, на платах B760 технологию нельзя было отключить вообще. Новые BIOS исправляют этот недостаток, а также позволяют отключать CEP на процессорах Core 14-го поколения с заблокированным множителем.

Источник изображения: GIGABYTE

Внутренние тесты GIGABYTE показали значительное снижение температуры процессора и подсистемы питания при отключении CEP, в случае с системой на базе B760M Aorus Elite AX и Core i5-14600 удалось выиграть 16 градусов по температуре процессора без снижения производительности. Кроме этого, GIGABYTE напоминает о наличии в BIOS своих материнских плат различных дополнительных опций для оптимизации электропитания процессоров.