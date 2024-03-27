Некоторым пользователям он нравится больше.

Microsoft добавила в Windows 11 новый диспетчер задач с обновлением 22H2, однако он понравился не всем, хотя и получил ряд новых функций. Некоторые пользователи предпочли бы предыдущий вариант с более привычным дизайном и вкладками. Оказывается, он до сих пор присутствует в Windows 11 и им можно полноценно пользоваться.

Источник изображения: Sunrise King, Unsplash

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Старый диспетчер задач в Windows 11 можно найти по пути C:\Windows\SysWOW64, сообщает Windows Latest. В этой системной папке находится исполняемый файл Taskmgr.exe — это и есть старый диспетчер задач. При необходимости можно создать ярлык или использовать другое решение для быстрого запуска, но есть одно ограничение — нельзя одновременно запускать старый и новый диспетчер задач.

Специалисты напоминают о некоторых преимуществах нового диспетчера задач, в частности, он поддерживает тёмную и светлую темы оформления. К плюсам старого диспетчера задач относят более интуитивно понятный интерфейс. К слову, оба варианта позволяют переключать процессы в режим эффективности, снижающий нагрузку на процессор.