В глубину блоки питания занимают 122 мм.

ENERMAX представила серию блоков питания REVOLUTION DF 12, утверждая, что на сегодняшний день это самые маленькие блоки питания ATX 3.1 на рынке, сообщает TechPowerUp. В глубину они занимают всего лишь 122 мм, что упрощает процесс сборки системы и прокладки кабелей в компактных компьютерных корпусах, а также положительно влияет на воздухообмен внутри корпуса.

Источник изображения: ENERMAX

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Несмотря на размеры, блоки питания соответствуют спецификациям ATX 3.1, выдерживая скачки мощности до 235%, комплектуются новыми кабелями питания 12V-2x6, рассчитанными на мощность до 600 Вт.

Источник изображения: ENERMAX

Блоки питания REVOLUTION DF 12 оснащаются 115-мм вентилятором с двойным шарикоподшипником, шестиполюсным электродвигателем, полупассивным режимом работы 0 дБ и реверсивным режимом для самоочистки от пыли. Вентилятор отключается при нагрузке на блок менее 50%, реверсивный режим можно задействовать вручную. Среди других особенностей: кабели премиум-класса с сетчатыми рукавами, наличие в комплекте пластиковых зажимов «гребешков» для кабелей, сертификация 80 PLUS Gold, японские конденсаторы.

Серия REVOLUTION DF 12 включает модели мощностью 750 Вт и 850 Вт, в чёрном и белом цвете.