Не требуют дополнительного питания.

NVIDIA ранее выпустила новую версию видеокарты RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти и урезанным графическим процессором. Судя по всему, она заменяет оригинальную 8-гиговую модель, которая со временем исчезнет из продажи, что вряд ли можно назвать хорошей перспективой для бюджетного сегмента. Тем не менее, в появлении 6-гиговой RTX 3050 есть и плюсы, видеокарта снижает финансовый порог для знакомства с технологиями трассировки лучей и DLSS, компактна и не требует дополнительного питания. А с появлением низкопрофильных моделей появилась возможность собрать компактный компьютер в тонком корпусе и с претензией на игры. Компания ASUS выпустила низкопрофильную GeForce RTX 3050 LP BRK 6 ГБ, сообщают в Tom’s Hardware.

Источник изображений: ASUS

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ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK 6 ГБ доступна в базовой версии и с разгоном OC, видеокарты обладают размерами 182×69×40 мм, занимая два слота расширения. Графический процессор стандартной версии по умолчанию повышает частоту до 1470 МГц, её можно увеличить до 1500 МГц в режиме OC. Для модели с приставкой OC эти же частоты равны 1507 и 1537 МГц соответственно.

Видеокарты не требуют дополнительного питания, в числе преимуществ: вентиляторы с защитой от пыли IP5X, два кронштейна в комплекте (стандартный и низкопрофильный), видеовыход DVI-D в дополнение к HDMI 2.1 и DP 1.4a.