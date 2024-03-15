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Вчера Intel представила самый быстрый настольный процессор для платформы LGA 1700, 24-ядерный Core i9-14900KS с пиковой частотой 6,2 ГГц. Это отличный процессор для любителей разгона и профессиональных оверклокеров, поскольку для этой модели используются отборные кристаллы с лучшим частотным потенциалом. Как и следовало ожидать, за выпуском нового процессора практически незамедлительно последовали и новые рекорды, в четырёх отметилась материнская плата ROG Maximus Z790 Apex Encore от ASUS, сообщает TechPowerUp.
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Шведский оверклокер Йон Сандстрём (Jon Sandström), известный под псевдонимом Elmor, разогнал 14900KS на материнской плате ASUS до частоты 9117,75 МГц. В свою очередь, корейский оверклокер Сонхо Чен (SoonHo Jeong), известный как safedisk, обновил первые строчки сразу в трёх дисциплинах. Оверклокеру удалось завершить тест PiFast за 6,79 секунды, SuperPI 1M за 3,768 секунды, PYPrime 32B — за 97,596 секунды.
Материнские платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex заслуженно можно называть идеальным выбором для энтузиастов и оверклокеров, которые не только хотят получить максимум от своих систем благодаря разгону, но и заинтересованы в стильном решении с отличным дизайном.