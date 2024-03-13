Один из кабелей совместим с некоторыми ATX 2.0 блоками питания.

Seasonic выпустила новые кабели с 16-контактными (12+4) разъёмами H++, также известными как 12V-2×6, сообщает VideoCardz. Этот разъём можно считать доработанной версией 12VHPWR (H+), которая, как ожидается, обеспечит более надёжное подключение.

Источник изображения: Seasonic

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Кабели Seasonic совместимы только с фирменными блоками питания этой компании, совместимость с конкретными моделями зависит от кабеля — представлено три варианта. Два кабеля с разъёмами 12V-2×6 как на стороне блока питания, так и на стороне видеокарты (прямой или угловой разъём) совместимы с блоками питания ATX 3.0 из серий PRIME TX и PX, VERTEX GX и PX, включая версии GX White и Sakura, FOCUS GX, включая GX White.

Источник изображения: Seasonic

Ещё один кабель по совместительству является адаптером с двух 8-контактных разъёмов PCIe на один угловой 12V-2×6. Этот вариант совместим с рядом ATX 2.0 блоков питания Seasonic за исключением моделей мощностью до 650 Вт, а также блоков из серий FOCUS Gold и FOCUS GM, которые обладают только одним 8-контактным разъёмом питания для видеокарт. В числе совместимых на момент написания перечислены ATX 2.0 блоки питания из серий: PRIME, FOCUS GX и PX, FOCUS Plus Gold и Plus Platinum, просто Platinum, XP2 и XP3, X, KM3 и XM2. Совместимость необходимо проверять на сайте производителя перед покупкой.

Источник изображения: Seasonic

Все кабели рассчитаны на мощность до 600 Вт, обладают длиной 700 мм, используют провода сечением 16AWG.



