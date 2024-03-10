Вероятно, это серверная модель.

Оказывается, Microsoft разрабатывает твердотельные накопители — в Сети появилось фотография образца одной из моделей под названием Z1000, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блог коллекционера оборудования @yuuki_ans.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Неизвестно, для применения в какой сфере разрабатывался этот накопитель, но специалисты полагают, что это серверное решение. В частности, на это указывает редкий для потребительского рынка формат накопителя 22100 и контроллер компании CNEX Labs, которая специализируется на решениях для центров обработки данных.

Помимо прочего, накопитель имеет 960 ГБ памяти, набранными четырьмя 96-слойными TLC чипами Toshiba по 256 ГБ каждый, DRAM буфер DDR4 на 1 ГБ.

Источник изображения: @yuuki_ans, Twitter (заблокирован в РФ) и Tom's Hardware

Проанализировав фотографии, специалисты также отметили наличие площадок для пайки дополнительного чипа DRAM и дополнительных конденсаторов, что может указывать на существование ещё более ёмких моделей. Вероятно, этот образец является частью более широкого портфолио твердотельных накопителей.