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MSI официально сообщила о выпуске для материнских плат Intel 700 и 600 серий новых BIOS с возможностью отключения Current Excursion Protection (CEP) на заблокированных (не K) процессорах Core 14-го поколения степпинга B0.
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Впервые об этом заговорили специалисты ресурса Wccftech в конце февраля, уже тогда на сайте MSI были доступны обновления для некоторых материнских плат.
Технология CEP предназначена для сохранения стабильности системы при недостатке напряжения на процессоре, однако на некоторых конфигурациях механизмы работы CEP приводят к снижению производительности. В таких случаях после отключения технологии оказывается, что процессор может работать при более низких напряжениях и температурах без ущерба для производительности. На процессорах с разблокированным множителем и материнских платах, поддерживающих разгон, возможность отключения CEP уже есть, в MSI решили распространить её на большее количество плат и процессоров.