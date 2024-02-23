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Новые BIOS для материнских плат Intel Z790/Z690 и B760/B660 от компании MSI позволяют пользователям настраивать CEP (Current Excursion Protection) на некоторых процессорах Core 14-го поколения с заблокированным множителем, сообщает Wccftech. Изначально эта возможность была доступна только на процессорах с индексом K.
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При включении CEP производительность процессора снижается при недостаточном напряжении, что мешает пользователям, которые хотят снизить напряжения процессора без потери производительности.
Полное отключение CEP положительно сказывается на производительности при определённых настройках параметров питания и позволяет снизить нагрев процессора. К сожалению, отключить CEP можно не на всех заблокированных процессорах Core 14-го поколения, а только на тех, в основе которых кристалл B0.
Новые BIOS также поддерживают память DDR5 объёмом до 256 ГБ и приносят некоторые другие опции: выбор микрокода без UVP и блокировка BCLK на значении 102,5 для плат с внешним тактовым генератором.