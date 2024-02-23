Но не всех, а только на моделях определённого степпинга.

Новые BIOS для материнских плат Intel Z790/Z690 и B760/B660 от компании MSI позволяют пользователям настраивать CEP (Current Excursion Protection) на некоторых процессорах Core 14-го поколения с заблокированным множителем, сообщает Wccftech. Изначально эта возможность была доступна только на процессорах с индексом K.

Источник изображения: MSI и Wccftech

реклама

При включении CEP производительность процессора снижается при недостаточном напряжении, что мешает пользователям, которые хотят снизить напряжения процессора без потери производительности.

Источник изображения: MSI и Wccftech

Полное отключение CEP положительно сказывается на производительности при определённых настройках параметров питания и позволяет снизить нагрев процессора. К сожалению, отключить CEP можно не на всех заблокированных процессорах Core 14-го поколения, а только на тех, в основе которых кристалл B0.

Источник изображения: MSI и Wccftech

Новые BIOS также поддерживают память DDR5 объёмом до 256 ГБ и приносят некоторые другие опции: выбор микрокода без UVP и блокировка BCLK на значении 102,5 для плат с внешним тактовым генератором.