Работает медленно, но для выполнения лёгких задач сгодится.

В наборе драйверов Mesa реализовали поддержку трассировки лучей в Vulkan на центральном процессоре, сообщает Wccftech со ссылкой на Phoronix и запрос на слияние от разработчика Константина Сёрера (Konstantin Seurer).

Источник изображения: Luan Gjokaj, Unsplash (отредактировано)

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Очевидно, что производительность в этом случае гораздо ниже, чем при ускорении на графическом процессоре — в Quake RTX частота кадров составила 1 FPS, но игра запускается и работает. Задачи соревноваться по скорости с видеокартами не стояло, теперь пользователи Linux получают ещё один способ выполнения задач, связанных с трассировкой лучей, который подойдёт для низкоинтенсивных сценариев.

Скриншот, демонстрирующий производительность в Quake RTX, и сопровождающий запрос на слияние. Источник изображения: Konstantin Seurer, gitlab.freedesktop.org

Трассировка лучей в Vulkan реализована через драйвер Mesa Lavapipe. Как сообщается, для этого были портированы некоторые фрагменты кода, реализующего поддержку трассировки лучей на устаревших видеокартах Radeon. Эта медленная трассировка лучей для Vulkan на базе процессора появится в Mesa 24.1. Lavapipe дополняет драйверы Intel ANV и Radeon RADV, как и другие драйверы Vulkan из состава Mesa, поддерживающие расширения для трассировки лучей.