Это первая видеокарта SUPER в серии.

Colorful представила под брендом Colorfire ещё одну видеокарту в серии Meow — бело-оранжевый вариант GeForce RTX 4070 SUPER. Это первая видеокарта SUPER в данной серии, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Colorful

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Система охлаждения видеокарты включает радиатор с шестью тепловыми трубками и три вентилятора, два крайних диаметром 90 мм и один центральный диаметром 80 мм. Также в конструкции используется металлический бэкплейт. Работает видеокарта на стандартных частотах NVIDIA, набор видеовыходов тоже стандартный: три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1a.

Источник изображения: Colorful

Из тройки новых видеокарт GeForce RTX 40 SUPER новая RTX 4070 SUPER отличается наибольшей прибавкой CUDA ядер, по сравнению со стандартной RTX 4070. Используемый вариант графического процессора AD104 предлагает 7168 ядра CUDA, TGP повысился до 220 Вт, прежней осталась конфигурация памяти — 12 ГБ GDDR6X.

Источник изображения: Colorful

Судя по отчёту Steam за февраль, GeForce RTX 4070 SUPER должна быть популярна среди покупателей — видеокарта появилась в аппаратной статистике вскорости после начала продаж, хотя обычно на это уходит несколько месяцев.