Похоже, обе модели пользуются спросом.

Обычно новым видеокартам требуется несколько месяцев, чтобы попасть в статистику аппаратного обеспечения пользователей Steam, но GeForce RTX 4070 SUPER потребовалось около месяца, сообщает TweakTown. Продажи видеокарты начались 24 января, а она уже присутствует в февральском отчёте Steam — около 0,16% пользователей, участвовавших в сборе аппаратной статистики, владеют этой видеокартой. Это может указывать на большой спрос среди покупателей.

Источник изображения: Xavier Foucrier, Unsplash

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Из всех трёх новых видеокарт именно GeForce RTX 4070 SUPER показала самый большой прирост производительности относительно базовой модели за счёт внушительного 22-процентного увеличения количества CUDA ядер. При этом стоит новинка за рубежом столько же, сколько обычная RTX 4070. Последняя, в свою очередь, подешевела на 50 долларов США и значительно укрепила свои позиции в рейтинге Steam — видеокарта на 13 позиции среди самых популярных графических ускорителей. Лидером рейтинга остаётся RTX 3060.

Источник изображения: Steam, Valve

Интересно, но из новых настольных видеокарт AMD RDNA3 в рейтинге присутствует только RX 7900 XTX с показателем 0,34%. Возможно, благодаря скидкам в ближайшие месяцы появятся и другие модели AMD. Например, крайне заманчиво выглядит RX 7900 GRE, которая с началом глобальных продаж подешевела до 549 долларов США и вполне успешно конкурирует с видеокартами NVIDIA класса 70 из нового поколения.