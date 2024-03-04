Одной из конфигураций. Две другие появятся чуть позже.

Близится начало продаж портативного игрового компьютера MSI Claw, на прошлой неделе устройство стало доступно для предварительного заказа в некоторых странах Европы, а теперь появилось и на американском Newegg, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: MSI

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В США продажи одной из версий MSI Claw начнутся 8 марта. Это конфигурация с накопителем объёмом 512 ГБ, 16-ядерным (6P+8E+2LPE) процессором Intel Core Ultra 7 155H и 8-ядерной интегрированной графикой Arc. Стоить такой вариант будет от 749 долларов США. Затем, 15 марта, в продаже появятся две другие версии, одна предложит терабайтный накопитель, а другая менее производительный 14-ядерный процессор Core Ultra 5 135H с 7-ядерной интегрированной графикой. Ожидаемые цены: от 799 и 699 долларов соответственно.

Вместе с MSI Claw в продажу поступят различные аксессуары, в числе которых брелок, док-станция, чехол, защитное стекло, ремешок. Источник изображения: MSI

Как считают в VideoCardz, устройство ожидает сильная конкуренция со стороны ранее представленных портативных консолей. Это Steam Deck OLED, Lenovo Legion Go, ASUS ROG Ally и множество разнообразных устройств от китайских компаний.