На настольной платформе vPro будет внедряться выборочно.

Intel рассказала в рамках выставки MWC 2024 о новом поколении бизнес-ноутбуков с технологиями vPro. Выяснилось, что все процессоры из мобильной серии Core Ultra 100 поддерживают технологии vPro уровня Enterprise или Essential. При этом поддержка vPro не заявлена ни для одного мобильного процессора Core 14-го поколения. Среди настольных моделей Core 14-го поколения поддержка будет внедряться выборочно, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Intel Corporation

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В 2024 году Intel сосредоточит внимание на роли vPro в области искусственного интеллекта (ИИ) и его применении в различных сценариях. Компания активно продвигает новые возможности на базе ИИ для выполнения повседневных задач и повышения безопасности устройств.

Источник изображения: Intel Corporation

Например, производитель чипов заявляет, что технология Intel Threat Detection теперь может использовать NPU для обнаружения угроз с помощью ИИ. Это может сократить поверхность атаки на 70%, по сравнению с ПК четырёхлетней давности, отмечают в Liliputing.

Настольные модели с поддержкой vPro. Источник изображения: Intel Corporation

Intel также пополняет линейку своих мобильных процессоров двумя новыми моделями, которые были анонсированы в прошлом году, но ещё не были готовы к выпуску. Процессоры Intel Core Ultra 7 164U и Core Ultra 5 134U представляют собой 12-ядерные 14-поточные чипы с 4-ядерной графикой Intel Xe. В то время как другие процессоры U настроены на мощность 15…57 Вт, перечисленные модели работают в диапазоне 9…30 Вт и предназначены для компьютеров, где эффективность важнее, чем производительность.

Источники: Intel, VideoCardz, Liliputing.