реклама
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin версии 22.4.1, который, судя по всему, во многом повторяет предыдущий выпуск 22.4.1 для Helldivers 2, не имеющий WHQL сертификата. Тем не менее, в новом выпуске присутствуют нововведения и новые исправления, в их числе поддержка целого набора Vulkan расширений.
реклама
Что касается новых исправлений, помимо тех, что уже были сделаны в выпуске без WHQL сертификата, AMD продолжает работать над исправлением различных ошибок в Helldivers 2 и устраняет проблемы с задержкой ввода мыши, которые наблюдались на мобильных системах при выборе дискретной графики AMD в качестве основного адаптера дисплея. В качестве примера приводится конфигурация с процессором Ryzen 9 6900HS и графикой Radeon RX 6800S. В остальном список исправленных проблем повторяет таковой драйвера 22.4.1 для Helldivers 2.
AMD подтверждает наличие проблем в Helldivers 2 и Starcraft II на видеокартах RX 7000 серии, проблемы могут появиться в Overwatch 2 при включении технологии Radeon Boost на видеокартах RX 6000 серии и более новых, время начальной загрузки World of Warcraft может необоснованно увеличиться при использовании DirectX 12, а кэширование шейдеров может не работать, если имя учётной записи Windows содержит диакритические знаки. Есть и другие проблемы, связанные с программным обеспечением, полный список приводится в примечаниях к выпуску.