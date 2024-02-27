Есть несколько нововведений и новых исправлений относительно выпуска 24.2.1 без WHQL сертификата.

AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin версии 22.4.1, который, судя по всему, во многом повторяет предыдущий выпуск 22.4.1 для Helldivers 2, не имеющий WHQL сертификата. Тем не менее, в новом выпуске присутствуют нововведения и новые исправления, в их числе поддержка целого набора Vulkan расширений.

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

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Что касается новых исправлений, помимо тех, что уже были сделаны в выпуске без WHQL сертификата, AMD продолжает работать над исправлением различных ошибок в Helldivers 2 и устраняет проблемы с задержкой ввода мыши, которые наблюдались на мобильных системах при выборе дискретной графики AMD в качестве основного адаптера дисплея. В качестве примера приводится конфигурация с процессором Ryzen 9 6900HS и графикой Radeon RX 6800S. В остальном список исправленных проблем повторяет таковой драйвера 22.4.1 для Helldivers 2.

AMD подтверждает наличие проблем в Helldivers 2 и Starcraft II на видеокартах RX 7000 серии, проблемы могут появиться в Overwatch 2 при включении технологии Radeon Boost на видеокартах RX 6000 серии и более новых, время начальной загрузки World of Warcraft может необоснованно увеличиться при использовании DirectX 12, а кэширование шейдеров может не работать, если имя учётной записи Windows содержит диакритические знаки. Есть и другие проблемы, связанные с программным обеспечением, полный список приводится в примечаниях к выпуску.