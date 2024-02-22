Карты Founders Edition редко получают скидки.

Геймеры в Китае дождались скидок на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 Founders Edition, сообщает VideoCardz. Компания решила снизить цены на две свои модели среднего класса, а именно на RTX 4070 и RTX 4060 Ti 8 ГБ. Эта скидка предоставляется в форме купона на 200 юаней. Теперь RTX 4070 стоит 4599 юаней, а RTX 4060 Ti 8 ГБ — 2999 юаней.

Источник изображения: Josh Appel, Unsplash (отредактировано)

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Хотя это снижение цен вряд ли можно назвать значительным, всё равно это заслуживает внимания, поскольку карты Founders Edition редко получают скидки. Стоит напомнить, что цены на RTX 4070 были официально скорректированы после презентации RTX 4070 SUPER в январе. В соответствии с тенденциями на мировом рынке, цены на нестандартные модели от партнёров уже упали ниже рекомендуемой розничной цены. Некоторые из самых недорогих моделей RTX 4070 продаются на 350 юаней дешевле, по сравнению с рекомендованной ценой.

Модели NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060 Ti сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны AMD Radeon RX 6750 GRE, RX 7800XT, 7700XT и 7900GRE. Однако стоит отметить, что цены на топовые модели, такие как RTX 4090 D и RTX 4080, остаются неизменными.

Будут ли цены снижены в других регионах, неизвестно.