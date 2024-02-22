Всего устройство предлагает четыре питающих разъёма.

REDMAGIC готовится к началу продаж зарядного устройства DAO GaN общей мощностью 150 Вт. Зарядка выделяется среди других подобных предложений дизайном с прозрачным корпусом, RGB подсветкой и небольшим 1,47-дюймовым TFT дисплеем.

Режимы работы. Источник изображения: REDMAGIC

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Как сообщает Liliputing, продажи начнутся с 1 марта 2024 года, а цена составит 199 долларов США. Устройство предлагает достаточное количество портов для одновременной зарядки или питания четырёх устройств, отражая на экране информацию о работе каждого из портов:

1 выход постоянного тока до 150 Вт

2 порта USB-C выходной мощностью до 140 Вт (USB PD 3.1)

1 порт USB Type-A выходной мощностью до 30 Вт

Стоит подчеркнуть, что зарядное устройство обеспечивает до 150 Вт общей мощности, которая разделяется между всеми разъёмами. Режимы работы портов объясняются на изображении ниже. Подсветку и информацию на дисплее REDMAGIC DAO можно настроить с помощью фирменного приложения для смартфона по беспроводному соединению.

Режимы работы. Источник изображения: REDMAGIC

В Liliputing также отмечают, что прошлой осенью зарядное устройство было доступно для предварительного заказа по цене от 129 долларов в рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter, в случае интереса, на площадке можно изучить отзывы первых владельцев.

Источник изображения: REDMAGIC

REDMAGIC DAO обладает размерами 101×71×35 мм и весит 870 грамм, в комплект поставки входят сетевой AC адаптер, кабель USB-C на USB-C, DC-DC кабель питания и чехол.

Источники: Liliputing; REDMAGIC; Kickstarter.