После релиза в прошлом году её вскорости исключили из драйвера из-за проблем с античитами.

Фрэнк Азор (Frank Azor), главный архитектор игровых решений в AMD, отвечая на вопросы подписчиков в Twitter (заблокирован в РФ) сообщил о скором возвращении технологии Anti-Lag+, передаёт VideoCardz. Технологию пришлось убрать из драйвера вскорости после релиза — её включение в многопользовательских играх могло привести к блокировке античитерской системой. В частности, жалобы поступали от сообщества игроков CS2, которые были забанены системой VAC. Тогда в Valve объяснили, технология «…"Anti-Lag/+" работает через dll перехватчик функций движка…», что является триггером для античита.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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Специалист был краток и не сообщил никаких дополнительных подробностей. Вероятно, всё это время Anti-Lag+ дорабатывали или переделывали. Как считают в VideoCardz, инженеры могли отказаться от реализации технологии на уровне драйвера в пользу другого варианта. Таким вариантом специалисты называют включение Anti-Lag+ в состав FSR 3.

Стоит отметить, что Anti-Lag+ поддерживается только видеокартами AMD Radeon RX 7000 и интегрированной графикой Radeon 700M на базе архитектуры RDNA3. На предыдущих поколениях графических решений доступна обычная технология Anti-Lag.