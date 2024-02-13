Но преимущества высокого IPC не могут раскрыться в полной мере из-за низкой тактовой частоты.

Свежее тестирование китайского процессора Loongson 3A6000 от YouTube блогера Geekerwan подтверждает предыдущие данные о том, что архитектура LoongArch, на которой он основан, обладает достаточно высоким показателем IPC — количество исполняемых инструкций за такт. Хотя 3A6000 по общей производительности далёк от уровня новых процессоров именитых компаний, по IPC архитектура LoongArch догоняет процессоры AMD Zen 4 и Intel Raptor Lake, отмечают в Tom’s Hardware.

Loongson 3A6000 использует 12-нм техпроцесс, предлагая четыре ядра и восемь потоков, способных работать на частоте до 2,5 ГГц при TDP 50 Вт. Также процессор обладает 256 КБ кэш-памяти 2-го уровня, 16 МБ кэш-памяти 3-го уровня и совместим с оперативной памятью DDR4-3200.

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Источник изображения: 极客湾Geekerwan, YouTube

Из-за довольно низкой по сегодняшним меркам тактовой частоты Loongson 3A6000 уступает Intel Core i3-10100, преимущество последнего варьировалось в диапазоне от 20% до 40%. С другой стороны, 3A6000 имеет действительно отличный IPC. В тесте производительности SPEC 2017, когда все процессоры работали на одной частоте 2,5 ГГц, 3A6000 опередил AMD Ryzen 9 5950X, немного уступив AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-14900K в целочисленных вычислениях. В вычислительных тестах, которые использовали числа с плавающей запятой, результаты были немного хуже, но, тем не менее, остались впечатляющими.





Loongson 3A6000 не может в полной мере использовать преимущества высокого IPC из-за низкой тактовой частоты, а также небольшого количества ядер и размера кэша, считают специалисты, однако следующее поколение процессоров может улучшить показатели общей производительности благодаря переходу на более совершенный техпроцесс.