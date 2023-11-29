Но по пиковой частоте и количеству ядер 3A6000 уступает.

Manuel, Unsplash

В Сети появились тесты процессора Loongson 3A6000, предназначенного для внутреннего рынка Китая, сообщает Wccftech. Результаты впечатляют, китайский процессор по некоторым показателям может конкурировать с чипами Intel Core нескольких последних поколений. Начиная с основных характеристик, 3A6000 — это 4-ядерный 8-поточный процессор с частотами до 2,0…2,5 ГГц и поддержкой оперативной памяти DDR4-3200.

Тесты Loongson 3A6000 появились на Bilibili канале генерального менеджера ASUS в Китае Тони Ю (Tony Yu). Компания разработала для процессора материнскую плату XC-LS3A6M, которая ко всему прочему может похвастаться наличием разъёмов M.2 для установки SSD, Type-C USB, гигабитным сетевым адаптером и прочими полезными возможностями.

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В одноядерных вычислительных тестах SPEC CPU 2006 процессор Loongson 3A6000 на 75% опередил предшественника и приблизился к Intel Core i3-10100, который работал на гораздо более высокой частоте вплоть до 4,3 ГГц и потреблял немного больше энергии, 52 Вт против 42 Вт чипа Loongson. В многоядерном сценарии позиционирование 3A6000 стало ещё лучше, процессор практически сравнялся с Core i3-10100.

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Чтобы подчеркнуть высокую производительность на такт Loongson 3A6000 были проведены сравнительные тесты на одной частоте — 2,5 ГГц. В данном случае китайский процессор на 40% опередил Intel Core i3-10100 в SPEC CPU 2006 и поравнялся с Core i5-14600K нового поколения: быстрее в целочисленных тестах и чуть медленнее в тестах с плавающей запятой. Loongson 3A6000 также попробовали разогнать, можно рассчитывать на 2,6 ГГц с воздушным охлаждением, с жидким азотом удалось добиться 3 ГГц.