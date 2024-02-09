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Moleculo
Большое обновление Windows 11 24H2 официально подтверждено
Запланировано на второе полугодие.

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Sunrise King, Unsplash

Windows 11 24H2 быть — в Microsoft официально подтвердили подготовку большого обновления, сообщает Neowin. Полный список изменений и точные даты остаются загадкой, однако теперь точно известно, что сборки 26xxx относятся к будущему обновлению 24H2, что также отображается в настройках операционной системы и утилите winver. «…Windows 11 версии 24H2 станет ежегодным обновлением возможностей в этом году. Как уже упоминалось, Windows 11 будет иметь ежегодный цикл выпуска обновлений возможностей, которые будут выходить во второй половине календарного года», — говорится в примечаниях к выпуску Windows 11 сборки 26052.

Объявление версии Windows 11 24H2 в качестве ежегодного обновления также намекает, что вероятно, не следует ожидать чего-то большего в 2024 году. В этом месяце обновление Moment 5 принесёт несколько небольших изменений, а 24H2, как ожидается, станет значительным обновлением с переходом на новую платформу и расширением ИИ возможностей. Что касается Windows 12, если её и разрабатывают, то в этом году новостей о ней, вероятно, можно не ждать. Недавно сообщалось о заметном скачке в номере сборок, тестируемых внутри компании, сборка 27547 уже существует, но в общедоступное тестирование попадёт ещё не скоро.

#windows 11 #windows 11 24h2
Источник: neowin.net
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