В первую очередь это семейство якобы ориентировано для применения в сетевых и периферийных системах корпоративного уровня.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Недавно появились слухи о том, что Intel может представить для платформы LGA 1700 ещё одно семейство процессоров под названием Bartlett Lake-S. Об этом слышали и представители ресурса Benchlife, сообщают в Wccftech. Только вот специалистам пока нечем порадовать обычных потребителей, которые могли надеяться, что Bartlett Lake-S станет недорогой альтернативой переходу на новую платформу LGA 1800.

По располагаемой Benchlife информации, Bartlett Lake действительно могут существовать, но в первую очередь это семейство ориентировано для применения в сетевых и периферийных системах корпоративного уровня. Подготовкой процессоров якобы занимается подразделение Intel NEX (Network and Edge Group).

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Тем не менее, есть шансы на то, что Bartlett Lake-S выпустят и как потребительскую линейку. Ожидается, что процессоры в этом семействе предложат до 24 ядер и 32 потоков, аналогично нынешним топовым чипам. Однако есть слухи о нескольких специальных вариантах только с P ядрами, в том числе, говорится о 12-ядерной подобной модели. Звучит сомнительно, учитывая, что кристалл Raptor Lake предлагает до 8 P-ядер, а Bartlett Lake-S называют ещё одним улучшением Raptor Lake. Также говорится о том, что некоторые модели предложат улучшенные возможности ИИ, может быть, за счёт включения инструкций AVX-512 на моделях только с P-ядрами.