Печатная плата тоже окрашена в белый.

В продолжение темы белых видеокарт, Power Color представила белоснежную версию Hellhound Spectral White субфлагманской видеокарты AMD Radeon RX 7900 XT. В официальной новости компания отмечает, что аналогичная RX 7800 XT имела ошеломительный успех. Это не удивительно — белые сборки сейчас пользуются большой популярностью.

Рассматриваемую видеокарту отличает не только белый кожух и задняя панель, печатная плата, радиатор и ряд других элементов конструкции тоже получили белую окраску. А три вентилятора из полупрозрачного пластика оснащены светодиодами, для которых можно выбрать белый или синий цвет свечения — переключатель располагается на плате рядом с двумя 8-контактными разъёмами питания.

реклама

Ещё один переключатель, расположенный ближе к панели с видеовыходами, переключает BIOS, предусмотрено два режима: с упором на тишину и производительность.

В производительном режиме видеокарта настроена на работу при частотах 2130 и 2500 МГц — это игровой режим и максимальное ускорение соответственно. Эталонная версия от AMD работает на частотах 2000 и 2400 МГц.

В остальном Spectral White версия обладает всеми преимуществами видеокарт Hellhound: усиленная конструкция, 14-слойная печатная плата, 14-фазная подсистемами питания на DrMOS-ах для графического процессора и ещё 3 фазы для памяти, цифровой мониторинг каждой фазы, полимерные конденсаторы, радиатор с медным теплосъёмником для GPU и памяти и прочее.