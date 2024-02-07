Видеокарта может заинтересовать различные категории пользователей.

Многие производители уже представили свои варианты NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ, и низкопрофильное исполнение не редкость. Все подобные конструкции похожи, алюминиевый радиатор с тепловой трубкой или без неё, пара небольших вентиляторов — этого достаточно для карты, TGP которой понизили до 70 Вт.

Компания GALAX решила развеять это однообразие и представила уникальную низкопрофильную версию 6-гиговой RTX 3050. Хотя конструктивно она, судя по всему, мало чем отличается от других подобных вариантов, её выделяет полностью белый дизайн: кожух кулера, вентиляторы и даже печатная плата окрашены в белый цвет.

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Другой особенностью видеокарты является наличие четырёх видеовыходов на компактной печатной плате, двух DisplayPort 1.4a и двух HDMI 2.1. Помимо бюджетного игрового решения модель может рассматриваться как вторая видеокарта для задач кодирования видео, организации трансляций, организации мульти-монитор конфигураций, как вспомогательное решение в профессиональных задачах вне игрового контекста, а премиальный белый дизайн будет гармонично смотреться даже в дорогих геймерских сборках.

Что ещё интересно, в GALAX умудрились немного разогнать эту видеокарту, увеличив её тактовую частоту со стандартных 1470 до 1485 МГц. При этом модель по-прежнему не требует дополнительного питания.

GALAX ещё не раскрыла информацию о ценах.