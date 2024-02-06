Сообщается, что он уже реализуется в драйвере.

NVIDIA может быть близка к завершению разработки новой интеллектуальной технологии под названием RTX TrueHDR. Такие выводы делают специалисты, ссылаясь на энтузиаста, который обнаружил соответствующие изменения в драйвере и создал мод, использующий реализованные на текущий момент возможности для преобразования SDR игр в HDR. Судя по всему, RTX TrueHDR — это производная от RTX Video HDR, недавно представленного инструмента, который делает тоже самое с видео.

Как отмечают в TechPowerUp и Tom's Hardware, на сегодняшний день существует огромный выбор игровых мониторов, как минимум, с сертификатом DisplayHDR 400 и возможностью отображать HDR-контент. Качественный инструмент преобразования SDR в HDR для игр был бы крайне востребован. Многие игры по сей день не поддерживают HDR, а те, что поддерживают, не всегда предлагают достаточные возможности для калибровки. Проблема усугубляется тем, что у разработчиков нет особого стимула уделять много времени разработке HDR из-за двойной работы по цветокоррекции.

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Пока неизвестно, когда NVIDIA планирует выпустить RTX TrueHDR, но, учитывая, что в драйверах уже присутствуют возможности преобразования, новый инструмент может появиться в ближайшие месяцы или даже недели.