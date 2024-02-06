Обе модели предлагают систему охлаждения с двумя вентиляторами, но Tomahawk DUO является более продвинутым вариантом.

Colorful выпустила несколько 6-гиговых GeForce RTX 3050, сообщает ITHome. Это две модели, первая из которых, Tomahawk DUO, получила двухвентиляторную систему охлаждения с кожухом, сочетающим чёрный и красные цвета присущие данной серии. В системе охлаждения применяется радиатор с несколькими тепловыми трубками, есть бэкплейт.

Вторая видеокарта из серии Smart mini выглядит попроще, у неё тоже есть два вентилятора, а вот тепловых трубок на изображениях не видно. Обе видеокарты настроены на работу при энергопотреблении до 70 Вт и предлагают три видеовыхода: DP, HDMI и DVI-D.

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Colorful GeForce RTX 3050 6 ГБ в исполнении Tomahawk DUO стоит в Китае 1499 юаней, а Smart mini — 1399 юаней. Обе работают на частоте до 1470 МГц. Графический процессор видеокарты предлагает 2304 CUDA ядер, а память использует 96-битную шину и обладает общей пропускной способностью 168 ГБ/с. Относительно оригинальной RTX 3050 на 8 ГБ новая урезанная версия предлагает на 10% меньше ядер при заметном снижении рабочих частот, на 25% меньше памяти, пропускная способность которой также стала на четверть меньше. Положительным моментом из всего этого является отсутствие необходимости в дополнительном питании, карта подойдёт для компактных и бюджетных игровых ПК.