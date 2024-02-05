Добавлена поддержка новых APU и другие исправления.

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Пакет драйверов для чипсетов AMD версии 6.01.25.342 с поддержкой сокетов AM4, AM5 и мобильных платформ исправляет проблемы с выходом из состояния сна Modern Standby на операционной системе Windows 11, сообщает Neowin. Специалисты изучили новый набор, отметив обновления драйверов Micro PEP и S0i3, что и должно решить проблемы с поддержанием состояния сна и выходом из него. Помимо этого, AMD внесла улучшения в драйвер, который связан с датчиками — это также должно улучшить контроль за состоянием системы.

В примечаниях к новому выпуску говорится о поддержке новых APU, каких, компания не уточняет, но можно догадаться, что речь идёт о серии Ryzen 8000G. На прошлой неделе в розничной продаже за рубежом появились первые две модели: Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G. Новинки показали большое преимущество над прошлыми моделями из серии Ryzen 5000G, но не обошлось без ошибок — компания забыла отключить технологию теплового регулирования STAPM, которая актуальна для ноутбуков, но не настольных ПК. В AMD знают об ошибке и выпустят исправление с новыми прошивками, не исключено, что в драйверах тоже внесены какие-либо улучшения, но официально об этом не сообщается.