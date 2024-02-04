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Moleculo
В Сети появились спецификации HEDT процессоров Intel Xeon W3500 и W2500
Готовится обновлённая линейка Sapphire Rapids.

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Ожидается, что Intel вскоре представит новую серию Xeon для HEDT систем и рабочих станций. На неделе в Сети впервые отметился флагман, 60-ядерный Xeon W9-3595X, а теперь Twitter (заблокирован в РФ) блогер @momomo_us смог найти основные спецификации целого ряда процессоров из новых серий Xeon W3500 и W2500, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: VideoCardz

В опубликованных блогером спецификациях отсутствует флагман Xeon W9-3595X, однако есть много других моделей, в частности, W9-3975X получил 44 ядра и это собой самое большое обновление, по сравнению с предшественником W9-3475X, у которого было 36 ядер. В целом, линейка предложит процессоры с количеством ядер от 16. Скорее всего, ни одна из моделей не превысит TDP предыдущей серии величиной 350 Вт.

Источник изображения: VideoCardz

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Спецификации процессоров серии Xeon W2500 совпадают с теми, что публиковались инсайдерами ранее, есть лишь некоторые незначительные изменения в TDP. Данная линейка предложит количество ядер от 8 до 26, тепловой пакет до 250 Вт. Одним из важнейших отличий между линейками W3500 и W2500 является поддержка памяти, старшая предлагает поддержку 8-канальной памяти, младшая — четырёхканальной.

Источники
@momomo_us, Twitter (заблокирован в РФ);
VideoCardz.
#intel #процессоры #hedt
Источник: videocardz.com
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