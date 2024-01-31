Это Xeon W9-3595X с частотой 4,6 ГГц.

Похоже, Intel скоро выпустит обновление серии HEDT процессоров Sapphire Rapids. Первая информация об одной из новинок была обнаружена в Geekbench. Это Xeon W9-3595X — первый процессор Intel потребительского класса с 60 ядрами, сообщает VideoCardz.

Intel Xeon W9-3595X является преемником 56-ядерного W9-3495X. Он будет предназначен для того же сокета LGA-4677, который используется в серии материнских плат Intel W790. В рассматриваемом случае процессор установлен в плату ASUS PRO WS 790-ACE вместе с 256 ГБ памяти DDR5.

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Согласно опубликованной записи, W9-3595X предложит 60 ядер и 120 потоков, что на 4 ядра больше, чем у текущего флагмана HEDT серии Xeon. Увеличение количества ядер не прошло бесследно, турбо-частоты снизилась и теперь ограничена 4,6 ГГц вместо 4,8 ГГц у прошлой модели. Предположительно, это сделано для того, чтобы сохранить максимальный TDP в рамках 350 Вт. С другой стороны, увеличение количества ядер сопровождается увеличением кэша. Размер кэша 3-го уровня увеличился со 105 до 112 МБ, а кэша 2-го уровня до 120 МБ, что является 7-процентной прибавкой.

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Ходили слухи, что обновлённая HEDT серия Xeon может появиться в начале 2024 года, но дата до сих пор не определена. Intel W9-3595X становится первым известным процессором из новой серии. Также в планах Intel должна быть обновлённая серия Xeon W2500 более низкого уровня с меньшим количеством линий PCIe и ядер. В этой серии стоит ожидать до 26 ядер, что на два ядра больше, чем в предшествующей W2400.